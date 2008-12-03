Єхануров збирається переплюнути Росію

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що цього року в Севастополі українські військові моряки отримають більше квартир, ніж їхні російські колеги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ сказав сьогодні під час робочої поїздки у Вінницю, де вручив військовослужбовцю 4500-й у цьому році ордер на житло.

Говорячи про перспективи вирішення житлової проблеми у Збройних Силах до кінця поточного року, Ю.ЄХАНУРОВ висловив сподівання, що 5000-й ордер він вручить українському військовому моряку у Севастополі, де ситуація із забезпеченням житлом є однією з найскладніших в Україні.

«Не було жодного разу, щоб у Севастополі Міністерство оборони України побудувало житла більше, ніж Міністерство оборони Російської Федерації для своїх моряків Чорноморського флоту», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У зв’язку з цим він висловив бажання, щоб цього року ситуація із житлом у Севастопольському гарнізоні була вирішена, і 5000-й ордер військовослужбовцю ЗСУ був виданий саме у цьому місті.