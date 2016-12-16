Турчинов озвучив план України на випадок удару РФ по пусковим установкам під час ракетних навчань

Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов, пише Liga.net.

За його словами, у разі нанесення ракетного удару Росією по пусковим установкам України в ході навчань поблизу Криму, була б адекватна реакція.

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"Захищали б країну. Що ще робити. Діяли б адекватно ситуації. Були опрацьовані кілька сценаріїв дій. Ми були готові до будь-яких провокацій. Наприклад, сьогодні російський режим концентрує свої війська не тільки в Криму, але вздовж усього кордону з Україною. У будь-який момент вони можуть перейти кордон і почати наступ. Ми до цього повинні бути готові", - заявив Турчинов.

Секретар РНБО зазначив, що Україна не розглядає варіант умиротворення агресора.

"У нас немає заднього ходу, у нас немає іншої альтернативи, як захищати свою країну. Ми будемо воювати. Росіяни це добре розуміють. Ситуація змінилася, зараз - це не початок 2014-го року. Не вийде безкарно вторгнутися в Україну. Вони розуміють, що у випадку повномасштабного військового конфлікту, їх втрати не можна буде порівняти з результатами", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

Представники української влади неодноразово підкреслювали, що Україна буде проводити ракетні випробування у відповідності з міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Напередодні навчань ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що Росія погрожувала Києву ракетним ударом у разі проведення ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму.