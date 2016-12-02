Істерика VS спокій: в ІС проаналізували реакцію Росії та України на різні "провокаційні" навчання

Особливо налякана російська сторона тим, що під час військових навчань здійснюються практичні пуски зенітних керованих ракет по повітряних цілях, йдеться на сайті групи "Інформаційний опір". І це все при умові, що Україна прийняла всі заходи безпеки для забезпечення проведення практичної фази випробувань, прорахувавши ризики, які можуть виникати під час випробувань.

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"На тлі російської істерики згадуються недавні масштабні раптові перевірки бойової готовності ЗС РФ. Коли 25 серпня 2016 р. одним махом війська Південного, частина сил і засобів Західного і Центрального військових округів, Північного флоту, Головного командування Повітряно-космічних сил, командування ВДВ привели в бойову готовність "ПОВНА". Паралельно в Південному військовому окрузі вже йшла активна підготовка до стратегічних навчань "Кавказ-2016"...Реакція України на це, в свою чергу, була спокійною і виваженою", - зазначають у повідомленні.

Разом з тим, як відзначається, під час проведених 16 червня 2016 р. в Гомельській області Збройними силами Республіки Білорусь перших, максимально наближених до бойових випробуваннь реактивної системи залпового вогню "Полонез", коли запуски проводилася з сходу на захід уздовж державного кордону України, між країнами зберігалися робочі взаємини: "ніяких демаршів з боку України. Відсутність нагнітання паніки та істерії. Обидві сторони знали, що відбувається і чого можна очікувати від сусіда".

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Не дивлячись на те, що білоруська влада не виключала можливого збою при проведенні випробувань нової РСЗВ "Полонез" - потужного і вкрай небезпечного озброєння.

"Що ж відбувається з російською стороною? Чому Росія погрожує ракетним ударом у разі проведення Україною ракетних стрільб в районі адмінкордону в Криму? Адже РФ знає, що Україна не випробовує озброєння нового класу яке може дати збій" у будь-яку хвилину... крім того уточнила розміри небезпечної зони виконання пусків в північно-західній частині акваторії Чорного моря", - зазначають у повідомленні.

За даними групи, це відбувається тому, що в Кремлі бояться правдивої і чесної позиції України. Росія залишається провокатором, якого визнано агресором не тільки нашою державою, але й усім світовим співтовариством. Росія в черговий раз намагається залякати світ.

Найстрашніше при цьому, згідно з повідомленням, що подібними методами та інформаційними атаками російська сторона, як правило, готує провокації, в яких страждають невинні громадяни незалежно від національності і громадянства, як це було у випадку з рейсом Малайзійської компанії МН17, який був збитий російськими військовими над окупованою територією Донецької області.

Нагадаємо, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, в перший день тренувань з допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовим вдалося знищити всі умовні цілі.

Масштабні навчання почалися незважаючи на неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.

2 грудня Збройні сили України успішно завершили контрольно-льотні випробування зенітних керованих ракет поблизу окупованого Криму.