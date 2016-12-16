Заступник голови ЦВК пояснила, де взяла 3 мільйони на квартиру в Києві

Як повідомили у прес-службі ЦВК, до комісії надійшов запит на інформацію від заступника виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції» щодо надання копії декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру за 2010, 2011 та 2012 роки заступника голови ЦВК Усенко-Чорної.

Відповідаючи на вказаний запит, Усенко-Чорна, зокрема, зазначила, що вона отримувала доходи, працюючи в ЦВК з 2004 року.

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Щоб запобігти вибірковому використанню інформації про її доходи, Усенко-Чорна повідомила, що у 2004-2016 рр. отримала заробітну плату, що з урахуванням курсу гривні у відповідному періоді становила:

з 2004 по 2005 рік – 207330,59 грн, що еквівалентно понад 40000 доларів США;

у 2006 році – 232990,21 грн, що еквівалентно понад 46000 доларів США;

у 2007 році – 204379,45 грн, що еквівалентно понад 40000 доларів США;

у 2008 році – 222907,74 грн, що еквівалентно понад 42000 доларів США;

у 2009 році – 201797,13 грн, що еквівалентно понад 25000 доларів США;

у 2010 році – 244277,89 грн, що еквівалентно понад 30000 доларів США;

у 2011 році – 230678,69 грн, що еквівалентно понад 28000 доларів США;

у 2012 році – 233454,49 грн, що еквівалентно понад 29000 доларів США;

у 2013 році – 240547,74 грн, що еквівалентно понад 30000 доларів США;

у 2014 році – 234468,68 грн, що еквівалентно понад 19000 доларів США;

у 2015 році – 217723,74 грн, що еквівалентно понад 9000 доларів США;

по грудень 2016 року – 399143,50 грн, що еквівалентно понад 15000 доларів США.

Усенко-Чорна зазначила, що використання «Центром протидії корупції» вибіркових відомостей лише за виокремлений період, зазначений в інформаційному запиті, означитиме маніпуляцію інформацією.

Усенко-Чорна придбала двокімнатну квартиру в Києві загальною площею 69,4 кв. м; договір було оформлено 1 грудня; вартість житла склала понад 3,2 млн грн.