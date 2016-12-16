В процесі скасування віз для українців ЄП ще раз голосуватиме за механізм призупинення "безвізу" - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що в процесі скасування віз для громадян України для вільних подорожей в Європейський Союз, Європарламент ще раз голосуватиме за механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МЗС повідомив журналістам.

"Зараз питання полягає у тому, наскільки Європейський Союз зможе швидко побудувати весь процес погодження, оскільки формальний процес погодження на сьогодні полягає у тому, що по-перше, Європейський парламент голосував за це рішення, зараз воно буде перекладено на всі офіційні мови Євросоюзу. Після того, воно буде формально проголосовано ще раз Європарламентом, і після того буде рішення Європейської Ради", - сказав Клімкін.

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Також він зауважив, що це рішення після його ухвалення Радою ЄС має бути опублікованим.

"Я на сьогодні не можу сказати, яким чином Європейська Рада і Європейський парламент побудують цей процес в часі. Але ми намагаємось зараз тиснути, і я кажу відверто це слово, тиснути, для того, щоб цей процес зайняв менше часу. Я виходжу з того, що на сьогодні це питання кількох місяців, але спекулювати з датами, чи це буде два місяці, чи це буде три місяці, ми на сьогодні не можемо, оскільки процес, він суто бюрократичний в рамках ЄС", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Нідерландиможуть ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС після 15 березня.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Він упевнений, що парламент схвалить компроміс щодо асоціації між Україною і ЄС, досягнутий у Брюсселі, але сумнівається, чи буде ратифіковано цю угоду до виборів у Нідерландах, які відбудуться 15 березня 2017 року. "Я впевнений у тому, що парламентська більшість може бути досягнута. Я не знаю, чи буде це зроблено до виборів", - заявив Рютте.