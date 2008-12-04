Тимошенко відбула в Чернівецьку область

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою в Чернівецьку область.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО планує ознайомитися з роботою Дністровської ГАЕС і взяти участь в заходах, присвячених монтажу гідроагрегату і наповнення водою котловану першої черги Дністровської ГАЕС.

Також прем`єр планує вручити почесні грамоти будівельникам Дністровської ГАЕС.

Довідка УНІАН. Дністровська ГЕС-1 і Дністровська ГАЕС входять в Дністровський гідровузол. До складу гідровузла входить також так звана буферна Дністровська ГЕС-2. Пуск першого агрегату Дністровської ГАЕС в режимі синхронного компенсатора запланований на грудень цього року. Дністровська ГАЕС після добудови входитиме до числа шести найпотужніших гідроелектростанцій у світі і стане найпотужнішою ГАЕС в Європі.

Проектом будівництва Дністровської ГАЕС передбачено 7 гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт в турбінному і 2947 МВт – в насосному режимах. Загальна кошторисна вартість будівництва – 5 млрд. 845,5 млн. грн. Загальний кошторис будівництва першої черги ГАЕС у складі 3 гідроагрегатів, затверджено в березні 2006 року, він складає 3 млрд. 547 млн. грн.