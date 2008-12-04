Нардепи впорались за 8 хвилин

Олександр ЛАВРИНОВИЧ закрив сьогоднішнє засідання ВР. Народним депутатам знадобилося 8 хвилин, щоб ухвалити наступні рішення:

У вівторок пройде спеціальне засідання парламенту, на яке будуть запрошені Президент і прем’єр-міністр. За це рішення проголосували 353 народні депутати.

Наступного тижня народні депутати працюватимуть в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення відповідних змін до календарного плану роботи парламенту проголосували 303 народні депутати із 435 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, бажано було б, аби парламентські комітети до наступного тижня підготували для розгляду пакет антикризових законопроектів.

Він наголосив, що доцільно було б, аби вже наступного тижня парламент ухвалив відповідні законодавчі акти.