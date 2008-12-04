У вівторок - спеціальне засідання ВР, на яке запросять Президента і прем'єра

У вівторок, 9 грудня, буде проведене спеціальне засідання Верховної Ради, на яке будуть запрошені Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідного рішення проголосували 353 народних депутати із 435, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, підтримали ухвалення такого рішення 148 депутатів від Партії регіонів, 146 – від БЮТ, 12 – від “Нашої України – Народної самооборони”, 27 – від КПУ та 20 - від Блоку Литвина.

Як зазначив головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, на відповідному спецзасіданні буде розглянуто політично-економічну ситуацію в державі.