Медведєв каже, що він - не Путін

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає своїми основними завданнями на посту глави держави розвиток успіхів, яких країна досягла за часів президентства Володимира ПУТІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю індійському телеканалу «Дурдаршан» напередодні свого офіційного візиту до Індії.

“Дійсно, вісім років, коли країною керував В.ПУТІН, за ці вісім років були досягнуті дуже непогані успіхи і всередині країни, і з погляду підтримки її авторитету. Моє завдання полягає в тому, щоб розвинути ці успіхи, вийти на нову якість, якість життя всередині країни, поліпшення стандартів життя, в нинішній ситуації - подолання наслідків фінансової кризи, і зміцнити авторитет нашої країни за її рубежами", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У той же час він зазначив, що діяльність кожного керівника країни завжди відмінна від діяльності його попередника, незважаючи на те, що у нього з В.ПУТІНИМ дуже добрі товариські стосунки.

“Але абсолютно зрозуміло, що його діяльність – це його діяльність, моя робота – це моя робота», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, завдання і пріоритети, що стоять перед керівництвом країни щодо її розвитку, залишаються незмінними, і необхідно добиватися їх досягнення. "Змінюються методи, змінюються тактичні прийоми, іноді змінюється стиль, але завдання залишаються тими ж самими. І ось, якщо вдасться добитися цих цілей, це й буде успіхом", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.