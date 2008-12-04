Герман розказала про два сценарії подій

Фракція Партії регіонів готова йти на компроміси заради того, щоб парламент працював.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, якщо «лідери України погодяться розпочинати сьогодні офіційні переговори, то через 2-3 дні ми можемо вийти на їх завершення і у вівторок (9 грудня) у парламенті може бути обраний голова Верховної Ради».

Як сказала Г.ГЕРМАН, після консультацій між фракціями було вироблено два проекти рішень, які дають «оптимістичні сподівання». За її словами, згідно з першим проектом, має бути створена парламентська більшість з частковим переформатуванням уряду, а згідно з другим проектом, має бути створена парламентська коаліція «з уже зовсім іншим ходом подій».

Г.ГЕРМАН наголосила: «Єдине, чого не можна зараз робити – це пускати ситуацію на самоплив і розвалити парламент». «Треба обрати спікера, і ми в цьому переконані і будемо йти на компроміси для того, щоб парламент працював», - додала вона.

На запитання журналістів, чи різними є учасники двох проектів розвитку подій, Г.ГЕРМАН відповіла: «Я думаю, що так».