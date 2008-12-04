Литвин здав плани Тимошенко і Януковича аж до 2015 року

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН переконаний, що БЮТ і Партії регіонів не вдасться втілити сценарій щодо обрання Президента України у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами В.ЛИТВИНА, планується «рейдерська атака на всю країну». Він зазначив, що у цих двох політичних сил навіть є плани, «щоб Президента обрати у ВР, а після того до 2015 року взагалі жодних виборів не проводити». «Я думаю, що це не вдасться», - сказав В.ЛИТВИН.

Він вважає, що такі плани розробляють люди, «які на вулицю давно не виходили, і бачили те, що відчуває суспільство і чим воно живе, в кращому випадку з вікон “Мерседесів».

За словами В.ЛИТВИНА, БЮТ та Партія регіонів чудово розуміють, що якщо брати на себе відповідальність за ситуацію в країні, то «в очах людей вони будуть втрачати, тому є такі підходи, щоб до 2015 року в Україні все зацементувати, все поділити, підігнати під себе».