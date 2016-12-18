Зниклі бюлетені та агітація на дільницях: у шести областях України зафіксовані порушення під час виборів

В Україні сьогодні станом на 17:00 в ході проведення перших місцевих виборів до об’єднаних громад було зафіксовано низку порушень у Дніпропетровській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Львівській областях. Про це повідомляє ОПОРА на своєму сайті.

Зокрема, спостерігачі зафіксували у приміщенні ДВК №120040 (с. Манвелівка Васильківської селищної громади Дніпропетровської області) агітацію кандидатів у депутати та на посаду селищного голови.

У Черкаській області в селі Сахнівка, одному виборцю видали бюлетень без паспорта. Подібна ситуація сталася і в ДВК №710370, що в селі Корнилівка. На зауваження спостерігачів члени комісії пояснили свої дії тим, що оскільки вони є мешканцями цього села, то один одного знають.

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На дільниці у Хмельницькій області також виявили агітаційні матеріали кандидата, які були прибиті степлером до столу, який знаходиться в коридорі виборчої дільниці.

На Вінничині у Тульчинський районі на одній з дільниць спостерігачі зафіксували видачу бюлетеня без пред'явлення паспорта. Також в регіоні повідомляють про факт зникнення одного невикористаного бюлетеня. Члени комісії не пояснили причин інциденту, після чого спостерігачі звернулися в поліцію.

На Житомирщині у селі Котлярка комісія вирішила видавати бюлетені виборцям без паспортів. Видачу бюлетенів без паспортів помітили також на ДВК №181144 у селі Вишпіль Черняхівського району.

У Львівській області зафіксували випадок заповнення та підписання протоколів про підрахунок голосів під час проведення голосування на виборчій дільниці №460800, що знаходиться у с. Пнікут Мостиського району.

«Заповнювати порожні бланки протоколів до закінчення голосування на дільниці суворо забороняється законодавством та тягне за собою кримінальну відповідальність», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, відбувається голосування на перших місцевих виборах у 144 об’єднаних територіальних громадах.

За результатами голосування буде обрано 76 сільських голів, 46 селищних голів, 21 міського голову, а також відповідні місцеві ради та 1 старосту, повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Вибори проводяться в об’єднаних територіальних громадах в 22 регіонах України.

Зазначається, що проведення цих виборів є підсумковим етапом об’єднання територіальних громад і набуття повноважень новими органами самоврядування. Загалом, за даними ОПОРИ, агітаційна активність місцевих організацій політичних партій та кандидатів на перших місцевих виборах 18 грудня не була високою. «Втім, конкретність виборчого процесу є вищою у міських об’єднаних територіальних громадах і доволі слабкою на рівні сіл та селищ», - зазначається в повідомленні.