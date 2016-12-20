Понад 60 членів ПАРЄ висловились проти відновлення прав російської делегації

Про це народний депутат повідомив у соціальній мережі Facebook.

"Понад 60 делегатів ПАРЄ висловились проти повного відновлення делегації РФ у правах до виконання Росією головних пунктів резолюцій Асамблеї", - повідомив Ар'єв.

Як сказано на сайті ПАРЄ, у письмовій декларації No. 621 (Doc. 14223) від 20 грудня 2016 року стоять підписи 66 парламентарів з різних країн, в тому числі з Швеції, Польщі, Німеччини, Угорщини, Туреччини, Португалії, Естонії, Латвії, Франції, Ірландії та інших.

У декларації сказано, що у 2014-2015 роках після незаконної анексії Криму та військової агресії на Донбасі, ПАРЄ призупинила певні повноваження російської делегації та запропонувала чітко визначений перелік вимог, у відповідності до яких рішення про призупинення повноважень російської делегації може бути переглянуте.

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Зокрема нагадується, що, відповідно до резолюцій 1990 (2014), 2034 (2015) та 2063 (2015), Парламентська асамблея наполегливо закликала російську владу відмінити незаконну анексію Криму, утриматися від здійснення утисків кримських татар, повністю виконати Мінські угоди, вивести усі війська з території України, повністю співпрацювати у розслідуванні збиття «Боїнгу» (рейс MH17), забезпечити можливість для постійного контролю Україною на українсько-російському кордоні, звільнити усіх заручників, полонених війни та незаконно утримуваних осіб.

У цьому зв'язку сказано, що Росія не виконала жодну з перелічених вимог. Також зазначається, що, окрім того, РФ у порушення міжнародного права провела і незаконно організувала вибори у Криму до Державної думи.

"Ми рішуче переконані, що позиція Асамблеї по відношенню до російської делегації повинна узгоджуватися та засновуватися на вищезгаданих резолюціях. Інакше, Асамблея практично визнає свою нездатність забезпечити свій авторитет у Європі та за її межами", - йдеться у декларації.

Раніше постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляв, що Російська Федерація у Раді Європи хоче домогтися прийняття рішень консенсусом.