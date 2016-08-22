Росія у Раді Європи вимагає прийняття рішень консенсусом – посол Кулеба
21:14, 22 серпня 2016Політика
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Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що Російська Федерація у Раді Європи хоче домогтися прийняття рішень консенсусом.
Кулеба каже, що Росія у РЄ вимагає прийняття рішень консенсусом / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання прес-клубу МЗС.
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"В Комітеті міністрів у нас завдяки відсутності правила консенсусу проголосовані резолюції, які рішуче засуджують і тиснуть на Росію. Росіяни цим вкрай незадоволені, але нічого зробити не можуть. Вимагають повернутися до культури консенсусу. Їм на це ввічливо відповідають, що якщо ми повернемося до цієї культури, то взагалі нічого не буде, тому що нічого не буде можливо ухвалити", - сказав Кулеба.
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