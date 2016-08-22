Росія у Раді Європи вимагає прийняття рішень консенсусом – посол Кулеба

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час засідання прес-клубу МЗС.

Читайте такожПостпред України в ООН розповів, чи реально позбавити Росію права вето у Радбезі

"В Комітеті міністрів у нас завдяки відсутності правила консенсусу проголосовані резолюції, які рішуче засуджують і тиснуть на Росію. Росіяни цим вкрай незадоволені, але нічого зробити не можуть. Вимагають повернутися до культури консенсусу. Їм на це ввічливо відповідають, що якщо ми повернемося до цієї культури, то взагалі нічого не буде, тому що нічого не буде можливо ухвалити", - сказав Кулеба.