До Верховної Ради приїхали Порошенко і Яценюк - нардеп

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин.

"Президентський штандарт в Раді. Порошенко з Яценюком в кабінеті спікера Андрія Парубія", - йдеться в повідомленні.

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Також про те, що у парламент направляється президент Петро Порошенко написало раніше видання РБК-Україна, посилаючись на джерело в апараті Верховної Ради.

Раніше у Верховній Раді почалося розгляд бюджету-2017, причому протягом години в засіданні двічі оголошували перерву.

При цьому, депутати повинні прийняти бюджет-2017 до 25 грудня, оскільки бюджет - одне з умов продовження роботи уряду України з МВФ і отримання чергового траншу в січні 2017 року.