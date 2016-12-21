До Верховної Ради приїхали Порошенко і Яценюк - нардеп
Президент України Петро Порошенко і лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк прибули до Верховної Ради України.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат від "Батьківщини" Олексій Рябчин.
"Президентський штандарт в Раді. Порошенко з Яценюком в кабінеті спікера Андрія Парубія", - йдеться в повідомленні.
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Також про те, що у парламент направляється президент Петро Порошенко написало раніше видання РБК-Україна, посилаючись на джерело в апараті Верховної Ради.
Раніше у Верховній Раді почалося розгляд бюджету-2017, причому протягом години в засіданні двічі оголошували перерву.
При цьому, депутати повинні прийняти бюджет-2017 до 25 грудня, оскільки бюджет - одне з умов продовження роботи уряду України з МВФ і отримання чергового траншу в січні 2017 року.