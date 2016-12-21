ВР розгляне Держбюджет-2017 о 03.45 - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це у сесійній залі оголосив голова ВР Андрій Парубій.

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О 03.20 він зазначив, що бюджетному комітету необхідно ще 25 хвилин для завершення підготовки цього законопроекту.

Так, він оголосив перерву до 03.45, зазначивши, що тоді парламент перейде до розгляду бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про Вищу раду правосуддя (реєстраційний номер 5180).