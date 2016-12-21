ВР зобов’язала Кабмін погоджувати зменшення бюджетних призначень на суди з Вищою радою правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляючи законопроект, представник президента у парламенті Артур Герасимов зазначив, що цим законом суб'єктний склад головних розпорядників бюджетних коштів доповнюється Вищою радою правосуддя, Державною судовою адміністрацією України та Верховним судом, "виключивши із таких розпорядників Верховний суд України та вищі спеціалізовані суди".

Серед іншого він зауважив, що законопроект спрямований на вдосконалення механізму взаємодії Кабміну і Вищої ради правосуддя.

Законом встановлюється, що пропозиції про зменшення бюджетних призначень на утримання судів, інших органів і установ системи правосуддя мають бути погоджені Кабінетом міністрів України з Вищою радою правосуддя.

Читайте такожРада схвалила створення експортно-кредитного агентства

Крім того, ВРП до 1 березня року, що передує плановому, подає Кабміну пропозиції щодо пріоритетних завдань фінансування судової влади та забезпечення її незалежності.

Серед іншого, тепер у проекті основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період мають міститися й положення щодо пріоритетних завдань фінансування судової влади та забезпечення її незалежності.

Кабмін до схвалення проекту закону про Державний бюджет України подає цей проект закону, у тому числі, Вищій раді правосуддя по статтях, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя.

Разом із проектом закону про Держбюджет, схваленим урядом, подається й інформація щодо врахування пропозицій ВРП до проекту закону про Держбюджет по статтях, пов’язаних із забезпеченням функціонування судів і діяльності суддів, органів та установ системи правосуддя (з вмотивованим обґрунтуванням).

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила президентський законопроект про Вищу раду правосуддя (реєстраційний номер 5180). За це рішення проголосував 271 народний депутат із 360, зареєстрованих у сесійній залі. Законопроект було розглянуто за процедурою ad hoc.