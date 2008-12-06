Хто повинен - і хто не повинен - бути міністром оборони

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що справжню реформу Збройних сил України мають забезпечити військові, а не політики.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

«Перспектива Збройних сил України – лише у формуванні професійної контрактної армії. Тому треба зупинити дискусію щодо термінів переходу на контрактну службу і натомість розпочати активну роботу щодо такого реформування», - вважає він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що там, де збройні формування діють на добровільній та професійній основі, мова йде про абсолютно іншу якість та високий ступінь професіоналізму військовослужбовців. «Недаремно участь наших військових у різноманітних миротворчих місіях отримує надзвичайно високу оцінку», - зазначив він.

На його думку, держава припустилася помилки, коли обрала за правильний підхід призначення у керівництво Збройними силами України політиків, які часто навіть не служили в армії. «На період проведення реформи ЗСУ, міністром оборони повинна бути людина, яка пройшла відповідний кар’єрний шлях у Збройних силах України та яка говорить однією мовою з військовими», - вважає М.ТОМЕНКО.

Важливим також є відділення бізнесу і армії. «Подальше заняття Збройних сил України активною економічною діяльністю (продаж майна, землі, зброї тощо) - це хибний шлях для української армії. Військові повинні перейматися виключно своїми професійними обов’язками, а економічну складову мають вести ті органи центральної та місцевої влади, які за це відповідають», - додав М.ТОМЕНКО.