Справа про держзраду Януковича: захист вимагатиме допиту екс-президента в режимі відеоконференції

Про це заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає «112 Україна».

Сердюк заявив, що досі залишається не пройденою процедура вручення підозри.

"Цей процес не можна вважати тим, що мав на увазі Луценко, оскільки мова йде про надання дозволу слідчого на проведення відповідного заочного досудового розслідування. По суті, ця справа не має перспектив для розгляду, оскільки ми ще не пройшли перший процесуальний крок - вручення підозри ... Будемо наполягати на тому, щоб суд прийняв рішення про застосування аналогічної Святошинському суду процедури допиту в рамках відеоконференції", - сказав він.

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Адвокат зазначив, що Янукович наголошував на необхідності допиту.

"У даній справі зараз буде подано від його імені (Януковича - ред.) клопотання, підписане ним власноручно, про проведення його допиту в рамках цієї справи. Він підкреслював необхідність його допиту як в Ростові-на-Дону під час відеоконференції, так і зараз буде подано відповідне клопотання в канцелярію", - додав адвокат.

Раніше, голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк розповів, за яких умов екс-президента Віктора Януковича можуть допитати особисто, а не в режимі відеоконференції.

"Якщо він з'явиться до слідства чи буде виданий як екстрадований в Україну, то, звичайно, допит буде відбуватися особисто. Матеріали від адвоката Януковича щодо того, що нібито до смертей на Майдані були причетні і лідери Євромайдану, до слідства ще не надходили. Сподіваюся, що надійдуть. Слідчими, прокурорами регулярно моніториться інтернет і фільми, які з'являються, дають різні погляди подій. Вони переглядаються, приєднуються до матеріалів справи, перевіряються на можливість того, чи можуть вони бути використані в якості доказів", - сказав Горбатюк

Як повідомляв УНІАН, ГПУ заявила про готовність відправити в Росію слідчого для допиту Януковича.

"Ми готуємо запит про допит Януковича, як підозрюваного. Просимо про особисту участь нашого слідчого на допиті. Також зазначаємо, що готові до відеоконференції", – сказав голова департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.