В НАТО не ухвалювалося рішення про незапрошення України цього року до ПДЧ

Держави-члени НАТО не ухвалювали рішення про незапрошення України цього року до Плану дій про членство в альянсі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив компетентний чиновник альянсу.

«Наскільки я знаю, це рішення не було ухвалене – я б про це знав», - сказав співрозмовник агентства.

Водночас він підкреслив, що двері альянсу залишаються відкритими для України.

«Все залежатиме від бажання України починати цей процес (приєднання до Плану дій щодо членства - УНІАН), чи ні – це рішення українського народу», - підкреслив представник НАТО.

Він зазначив, що політика «відкритих дверей» для України прийнята консенсусом всіма членами організації.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня президент неурядової організації “Проект перехідних демократій” Брюс ДЖЕКСОН заявив, що держави-члени НАТО ще літом вирішили не запрошувати Україну цього року до Плану дій щодо членства в альянсі.

Б.ДЖЕКСОН вважає цілком зрозумілою і виправданою позицію прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, який в Брюсселі заявив про неготовність України перейти до нового етапу в відносинах з НАТО.

Виступаючи 14 вересня на засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відокремив питання про членство в НАТО від “нормальної взаємовигідної співпраці” з Альянсом. Як зазначив прем`єр, “ми досягли головного – відокремили питання про членство в НАТО від нормальної взаємовигідної співпраці з Альянсом. Це ключовий орієнтир для подальшої роботи уряду в напрямі відносин з Альянсом. Відтепер питання про входження України в НАТО вирішуватиметься на загальнонаціональному референдумі. Час покаже, коли виникне необхідність його проведення”.

Водночас після засідання В.ЯНУКОВИЧ заявив про неготовність України починати виконання Плану дій для отримання членства в НАТО. «Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні взяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

19 вересня Верховна Рада підтримала позицію прем`єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА, висловлену ним 14 вересня в Брюсселі, щодо взаємовигідної співпраці “Україна-НАТО”.

20 вересня Кабінет Міністрів України також підтримав позицію прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА щодо НАТО.