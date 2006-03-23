Ющенко не може ручитися за 20% місцевих чиновників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає використання адміністративного ресурсу на виборах до органів місцевого самоврядування. Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» (№48 від 23.03.2006 р.). Відповідаючи на запитання журналіста, чи є у Президента підозри, що хтось із членів його команди може використовувати адмінресурс, В.ЮЩЕНКО сказав: «Я не виключаю цього».

За його словами, «перш за все, йдеться про органи місцевого самоврядування. Чесні вибори – це як нова культура. Для 80 відсотків вона зрозуміла, для 10 відсотків – предмет роздумів, а решта 10 відсотків не знають, що можна жити по-іншому».

Водночас Президент висловив упевненість у тому, що «владі адмінресурс приносить більше шкоди, ніж користі».