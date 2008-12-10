Україна і Росія переживають “інтелектуальний дефолт” правлячих еліт.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив політолог Андрій ЄРМОЛАЄВ під час круглого столу “Українські і російські інститути влади: взаємодія, розбіжності й таємниці соціології”.

А.ЄРМОЛАЄВ констатував, що на сьогодні при владі в Україні знаходиться “неефективний і вже небезпечний для національної безпеки режим”.

Водночас політолог зазначив, що нинішній російський режим також заганяє свою країну в глухий кут. “Зараз сама Росія також знаходиться у тупику. Там спостерігається такий самий інтелектуальний дефолт правлячої еліти, як і в Україні”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

У зв’язку з цим він наголосив, що “криза євразійського гіганта (РФ – УНІАН), який також може стати некерованим, є додатковою потужною економічною і соціокультурною загрозою”.

Політолог констатував, що в таких умовах є доречною ідея розробки і реалізації спільних українсько-російських антикризових програм, а також пошуку адекватних відповідей на актуальні питання, які можуть погіршити відносини між політичними елітами двох держав.

А.ЄРМОЛАЄВ також звернув увагу на необхідність відпрацювання в Україні “серйозної євразійської стратегії”.

“Це необхідно не в контексті загравання з Москвою і випрошуванні газу, а в рамках реалізації виваженої, чіткої політики, яка враховуватиме інтереси національного капіталу, культурного і соціального обміну на тлі збереження і розвитку своєї присутності у великому євразійському просторі. Якщо раніше це було побажання, то зараз стало життєвою необхідністю”, - сказав експерт.

Він пояснив, що в нинішніх кризових умовах жодна західна країна не ділитиметься інноваціями. “Адже це питання отримання прибутків, збільшення ефективності виробництв. І очікувати таких інвестицій в Україну зараз можуть лише великі романтики”, - вважає А.ЄРМОЛАЄВ.