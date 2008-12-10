Томенко відзвітував: виконана програма мінімум Президента

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має позитивно сприйняти обрання нового спікера парламенту і створення коаліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, коментуючи журналістам можливу реакцію глави держави на вчорашні події у парламенті, заступник голови ВР зазначив, що В.ЮЩЕНКО має позитивно сприйняти обрання нового спікера та привітати парламент з виконанням програми мінімум, яку він та його команда поставив перед своєю фракцією та ВР ще наприкінці листопада.

М.ТОМЕНКО нагадує, що Президент неодноразово говорив про необхідність обрання голови ВР, ухвалення низки антикризових законів та державного бюджету на 2009 рік, і лише потім закликав «думати про коаліцію». Таку позицію неодноразово обґрунтовували і глава Секретаріату Президента, і його речниця та члени «Нашої України», зауважив заступник голови ВР.

«Вчора фактом обрання нового спікера виконана програма мінімум Президента, і я переконаний, що в четвер розпочнуться голосування за антикризові законопроекти. Ці голосування будуть успішними», - переконаний М.ТОМЕНКО.

На його думку, за такі законопроекти будуть голосувати усі політичні сили, адже кожна фракція, представлена у парламенті, незалежно від того, чи вона має намір входити до нової коаліції, чи буде в опозиції, неодноразово наголошувала на необхідності першочергового ухвалення таких законів.

За словами віце-спікера, його здивувала тільки позиція кількох відомих політиків, які активно сповідували принципи необхідності відновлення демократичної коаліції та початку роботи парламенту над вирішенням антикризових законопроектів.

«Можливо, В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Іван ПЛЮЩ, Петро ЮЩЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК та інші народні депутати просто не встигли проголосувати за нового голову ВР та, відповідно, реалізувати ту програму мінімум, яку перед ними поставив Президент», - припустив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 грудня, народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА головою ВР.

Після свого обрання В.ЛИТВИН оголосив про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко та Блоку Литвина.