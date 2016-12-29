Група народних депутатів звернулася до ГПУ щодо ситуації з "1+1"

Про це йдеться у зверненні Олександра Дубініна, Тараса Батенка, Ірини Констанкевич, Віктора Шевченка, Валентина Дідича, Олександра Шевченка та Віталія Купрія до очільника ГПУ.

Як зазначають народні обранці, Нацрада ще 15 грудня 2016 року одностайно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу, а під час розгляду заявки від мовника жодних офіційних претензій чи зауважень на його адресу не надходило. Проте сьогодні, 29 грудня 2016 року, в останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу «1+1», її не продовжено.

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Нардепи висловили здивування та стурбованість стосовно того, що Національна рада з невстановлених причин затягує процес виконання власного рішення. «Просимо Вас, шановний Юрію Віталійовичу, взяти цю ситуацію під Ваш особистий контроль з метою встановлення всіх обставин, з’ясування законності дій всіх причетних осіб, термінової перевірки наявності ознак халатного ставлення до виконання посадових обов’язків з боку посадових осіб Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення», – йдеться у документі.

Звернення щодо ситуації з переоформленням ліцензії телеканалу «1+1» було також скероване голові Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Юрію Артеменку. Народні депутати вимагають надати офіційне пояснення причин зволікання з продовженням дозволу на мовлення, перевірити наявність ознак халатного ставлення посадовців Нацради до виконання своїх обов’язків та вжити всіх необхідних заходів, щоб не допустити протиправного впливу на ухвалення регулятором рішення, спрямованого на передачу контролю над каналом «1+1» іншим особам.