Тимошенко: кремлівські змови виявились банальною неправдою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що нова коаліція у Верховній Раді створена всупереч протидії Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Про це вона заявила в телезверненні до українців.

«Ці позитивні кроки (створення коаліції – УНІАН) було зроблено не за допомогою Президента, а всупереч його активній протидії створенню коаліції», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що з завтрашнього дня ВР почне працювати «нормально й послідовно».

«У нас звільнені руки від кайданів. Кремлівські змови, державні заколоти, позбавлення людей права обирати Президента всенародно знову виявились банальною неправдою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона ще раз подякувала всім народним депутатам, які вчора «припинили політичну ганьбу і створили коаліцію».

Прем`єр відзначила, що пріоритетними в роботі парламенту після створення коаліції будуть кроки з подолання негативних наслідків світової кризи на економіку України і нормалізація життя кожного громадянина.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня народні депутати обрали Володимира ЛИТВИНА Головою ВР. Після свого обрання В.ЛИТВИН зробив повідомлення про створення коаліції у складі фракцій "Наша Україна – Народна самооборона", Блоку Юлії Тимошенко і Блоку Литвина.

Увечері 9 грудня прес-служба фракції НУ-НС заявила, що не схвалювала текст коаліційної угоди про створення коаліції у складі фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина.

Сьогодні на засіданні фракція НУ-НС ухвалила рішення продовжити роботу над текстом коаліційної угоди з БЮТ і Блоком Литвина.