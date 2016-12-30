Геращенко прокоментувала заяви Пінчука та Кіссінджера щодо окупованих Росією територій

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також"Пропозиція капітуляції?": як соцмережі відреагували на "болючі компроміси" Пінчука

Зокрема, вона розповіла, що отримала багато запитань щодо позиції екс-держсекретаря США щодо "розміну Криму на Донбас".

"При всій повазі до видатного дипломатичного минулого Генрі Кіссінджера, як і при всій повазі до Віктора Пінчука, я не вважаю ці ідеї реалістичними. Вони врахували інтереси США і РФ, (Дональда) Трампа і (Володимира) Путіна, але забули про ключове - про позицію українського народу", - заявила Геращенко.

При цьому вона переконана, що український народ не збирається капітулювати і відмовлятися від євроатлантичної інтеграції, аби заспокоїти Європу і РФ.

"Нас і не таким лякали останні 3 роки, але не зупинили. Та й врешті-решт, має ж хоч хтось нагадувати старій заможній Європі про принципи. А сьогодні європейські принципи захищають українські хлопці на Донбасі. Саме вони, а не будь-хто інший, відстоюють вибір 42-мільйонної країни. Наш шлях до НАТО і ЄС", - наголосила Геращенко.

Як відомо, Пінчук вважає, що умов для проведення справедливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу не можливо досягнути, поки Україна не відновить там свій повний контроль, але запропонував не звертати увагу, що окремі райони Донецької та Луганської областей окуповані Росією, та спробувати провести там місцеві вибори.

Також він пропонує подумати над тимчасовою відмовою від членства в Європейському Союзі та від набуття членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) в короткостроковій і середньостроковій перспективі.