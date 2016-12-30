Під Попасною бойовики атакували спостережний пункт: після невдалої спроби відступили з втратами - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках. Так, на Маріупольському – зі 120 та 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь по Широкиному і Талаківці. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.

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На Луганському напрямку з 82-мм мінометів окупанти вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – по Павлополю, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.

Водночас, на Донецькому напрямку зі стрілецької зброї бойовики стріляли по Південному та Опитному.

"В Районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Близько 16-ї години противник здійснив напад на спостережний пункт. Напад відбито, ворог зазнав втрат і відступив", - йдеться у повідомленні.