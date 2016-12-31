Порошенко заявив про спробу бойовиків штурмувати позиції в Широкіному перед його приїздом

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні в Маріуполі.

«Два тижні тому, як відомо, російсько-терористичні підрозділи намагалися захопити два наших опорних пункти в районі селища Луганське на Світлодарській дузі», - зазначив Порошенко.

«Українські воїни не тільки відбили атаки ворога, але піднялися і перейшли в контратаку. Завдавши окупантам серйозні втрати», - підкреслив президент.

«Напруженою обстановка залишається на Маріупольському напрямку, де останнім часом ворог застосовує практично весь спектр наявного у нього озброєння - за винятком хіба що реактивної артилерії», - зазначив Порошенко.

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Порошенко також зазначив, що перед його разом з американськими сенаторами приїздом в Широкіному бойовики намагалися штурмувати позиції і здійснили обстріл в цьому районі.

«Ми маємо справу з російським ворогом, у якого нічого святого, навіть Різдва. Хоча інтенсивність вогню бойовиків дещо зменшилася, ніякої тиші, про яку було домовлено в Мінську, так і не настало», - зазначив Порошенко.

«Навіть зараз, коли ми були під Широкіному за кілька десятків хвилин до цього в чотирьох кілометрах був артилерійський обстріл і спроба штурмових дій, але це не зупинило нас», - зазначив президент.