У ВР зареєстрували проект постанови про призначення Портнова головою ФДМУ

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про призначення Андрія ПОРТНОВА (БЮТ) головою Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, цей проект постанови розроблено відповідно до подання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 10 грудня поточного року.

Між тим в порядку денному Верховної Ради на сьогодні немає питання про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ та призначення на цю посаду А.ПОРТНОВА.

В той же час в кулуарах парламенту не виключають, що це питання може бути включено на сьогодні для розгляду у ВР.