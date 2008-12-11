У ВР зареєстрували проект постанови про призначення Портнова головою ФДМУ
10:19, 11 грудня 2008Політика
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...відповідно до подання прем’єр-міністра
|Андрій Портнов
Як передає кореспондент УНІАН, цей проект постанови розроблено відповідно до подання прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 10 грудня поточного року.
Між тим в порядку денному Верховної Ради на сьогодні немає питання про звільнення Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО з посади голови ФДМУ та призначення на цю посаду А.ПОРТНОВА.
В той же час в кулуарах парламенту не виключають, що це питання може бути включено на сьогодні для розгляду у ВР.
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