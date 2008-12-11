Гриценко пропонує ліквідувати «як клас» відомства Балоги і Богатирьової

В рамках конституційної ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» пропонує зробити Президента главою уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат (фракція НУ-НС), голова «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО на установчому з’їзді ВГО, який зараз триває у Києві.

Говорячи про завдання новоствореної організації, А.ГРИЦЕНКО повідомив, що зараз завершується остаточне редагування документу, де викладені пропозиції «Громадянської позиції» із внесення змін до Конституції України.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що ця ініціатива має декілька базових принципів. Перший пов’язаний з посиленням вертикалі виконавчої влади. «Йдеться про сильну президентську вертикаль, коли Президент є главою уряду. Президент обирається всенародно – жодного голосування у парламенті, – далі формує уряд і сам відповідальний за його діяльність», - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

У зв’язку з цим він наголосив, що два інші «уряди» – Секретаріат Президента і Рада нацбезпеки і оборони – «ліквідуються як клас».

Також в рамках конституційних змін А.ГРИЦЕНКО пропонує кардинально посилити місцеве самоврядування. Народний депутат пояснив, що пропозиції ВГО щодо цього питання передбачають передачу повноважень разом із коштами на місця і зміну формату державних адміністрацій.

«На наше переконання (ВГО «Громадянська позиція» - УНІАН), районні державні адміністрації взагалі не потрібні, а обласні державні адміністрації повинні виконувати лише функції з координації дій регіональних підрозділів центральних міністерств та відомств, координації та контролю виконання загальнодержавних програм, які фінансуються з центрального бюджету, і координації виконання загальнодержавних урядових завдань», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

У зв’язку з цим він додав, що інші функції повинна виконувати місцева влада, яка обирає виконавчий комітет і відповідає за стан справ у своєму регіоні.