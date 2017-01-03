Суд втретє розгляне клопотання про арешт олігарха-втікача Курченка

Сьогодні, 3 січня, Печерський районний суд втретє буде розглядати клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для власника "Східно-європейської паливно-енергетичної компанії" (CЄПЕК) Сергія Курченко.

Про це у Facebook написав адвокат Юрій Сухов.

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«… в Печерському суді починається епопея з обрання втретє запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно Курченка С.В.», - написав він, додавши, що «Перші два визначення про обрання запобіжного заходу апеляційний суд міста Києва за клопотанням захисту успішно скасував».

Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання та тримання під вартою бізнесмена-втікача часів Януковича Сергія Курченка.

Зазначалося, що суд розглянув апеляцію захисту Курченка на рішення Печерського райсуду Києва від 10 травня, яким щодо бізнесмена було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше, президент України Петро Порошенко обіцяв прискорити розслідування злочинів, які скоював бізнесмен та соратник екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко на території України.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2016 року Генпрокуратура склала повідомлення про підозру Курченку за махінації зі скрапленим газом, внаслідок чого державі було завдано збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.