"Курченко - злочинець": Порошенко хоче прискорити розслідування його справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент повідомив журналістам, перевіряючи хід ремонту траси Одеса - Рені.

«Відповідно до тієї інформації, яку я маю, пан Сергій Курченко є злочинець, він знаходиться в розшуку і проти нього порушена кримінальна справа. По тих злочинах, які скоювалися в Україні, ми будемо робити все можливе, щоб розслідування в цих кримінальних справах було прискорено, й об’єкти, які належали йому, через прозору процедуру не були вкрадені в держави», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2016 року Генпрокуратура склала повідомлення про підозру Курченку за махінації зі скрапленим газом, внаслідок чого державі було завдано збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.