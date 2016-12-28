Суд скасував дозвіл на затримання олігарха-втікача Курченка

Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання та тримання під вартою бізнесмена-втікача часів Януковича Сергія Курченка, повідомляє прес-служба Апеляційного суду.

Зазначається, що суд розглянув апеляцію захисту Курченка на рішення Печерського райсуду Києва від 10 травня, яким щодо бізнесмена було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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«За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила: апеляційну скаргу адвоката, яка діє у захист прав та інтересів підозрюваного Курченка С.В. – задовольнити», - йдеться у повідомленні.

Раніше Печерський суд роз'яснив, що після його затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки до місця кримінального провадження суд має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко обіцяв прискорити розслідування злочинів, які скоював бізнесмен та соратник екс-президента Віктора Януковича Сергій Курченко на території України.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2016 року Генпрокуратура склала повідомлення про підозру Курченку за махінації зі скрапленим газом, внаслідок чого державі було завдано збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.