Луценко передав розслідування справ Курченка і Клименка першому заступнику військового прокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час прес-конференції в Києві.

«Я прийняв рішення передати Володимиру Жербицькому, першому заступнику військового прокурора, декілька справ по епізодах, де проходять пан Курченко і пан Клименко», - зазначив він.

«Чому Жербицький – хочу нагадати, я знаю Жербицького особисто, вважаю одним з найкращих «важняків» у генпрокуратурі. Він реалізовував справи по судді Зваричу, по Лазаренку та багато інших резонансних справ», - додав Луценко.

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«Довіряю цій людині, вона має дати результат по двом особам, маю на увазі по справам, в яких фігурують пан Курченко і пан Клименко. Йому надана невелика слідча група, йому звільнений поверх в генпрокуратурі, в закритому повністю режимі буде відбуватись ця робота», - зауважив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року екс-міністру доходів і зборів України Клименку повідомлено про підозру у двох кримінальних провадженнях: у незаконному відшкодуванні ПДВ в 2012-2013 роках, що спричинило збитки державі в розмірі 3 млрд грн, а також у створенні "програмних підприємств" для відмивання коштів.

23 березня Генпрокуратура склала повідомлення про підозру бізнесмену Курченку за махінацій зі скрапленим газом, внаслідок чого державі було завдано збитків на загальну суму понад 2 млрд грн.