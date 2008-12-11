БЮТ натякає голові ВАСУ, що краще піти у відставку «добровільно»

Фракція БЮТ вимагає відставки голови Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА за неналежне реагування на ситуацію, що виникла в зв`язку з фактом хабарництва у Львівському апеляційному адміністративному суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

«Поява суддів в мантії на прес-конференції і абсолютна брехня про те, що суддя 2 млн. дол. зайняв у адвоката та наколядував 1 млн. дол., це смішно і це ганьбить судову систему», - сказав А.ПОРТНОВ.

Він зауважив, що на такі неадекватні дії суддів повинно було відреагувати керівництво адміністративної юстиції, але не відреагувало.

«Тому ми вимагаємо відставки, добровільної поки відставки голови Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня проти голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА Генеральною прокуратурою України було порушено кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків на місцях роботи і помешкання голови суду та шести суддів Львівського апеляційного адміністративного суду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 мільйон доларів США і 2 мільйони гривень.

На переконання судді, «кримінальну справу проти нього сфабриковано».

9 грудня на прес-конференції І.ЗВАРИЧ, зокрема, заявив: "Мільйон доларів США, який був вилучений у мене вдома, – це не хабар, це мої особисті гроші, які я позичив у свого товариша для будівництва власного будинку". За словами І.ЗВАРИЧА, «ще у 1993 році я отримав земельну ділянку біля Львова. Для її забудови позичив 1,9 млн. доларів США у свого товариша Володимира КОСЕНКА. Частину з цих грошей я використав, детальні записи про те, на що пішли ці гроші, містилися в зошиті, який лежав вдома на моєму столі, і який також було вилучено".

Також І.ЗВАРИЧ заявив, що в одному з мішків із грошима, які були вилучені в його кабінеті, були гроші, якими гості «посівали» в кабінеті І.ЗВАРИЧА під час відкриття приміщення суду в червні цього року, і він їх планував «віддати церкві».

«Також з моєї барсетки було вилучено 9,6 тисяч доларів США та 6,4 тисячі грн. Це були гроші, які впродовж тижнів мені здавали судді на ремонт приміщень суду. Також у мене з дому було вилучено 340 тисяч гривень наших з дружиною особистих заощаджень, а також розписку про те, що мною на ремонт приміщень суду отримано 100 тис. доларів США», - розповів про походження вилучених грошей І.ЗВАРИЧ.

За його словами, причиною порушення кримінальної справи стала заява в СБУ про те, що нібито йому в кабінеті колишнього голови Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА передали 100 тис. доларів США хабара за «правильне рішення» однієї справи, пов‘язаної із землею в одному з районів Львівщини. І.ЗВАРИЧ заявив, що це – неправда, і «подальші дії силових структур пов’язані з тим, що за людьми, які хотіли отримати землю, стоять впливові люди з Києва. Зокрема, з того ж відомства, яке представляє керівник слідчої групи, тобто з Генеральної прокуратури».