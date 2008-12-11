Ющенко змінив порядок проходження військової служби
Указ - на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив новий порядок проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.
Відповідний указ “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” розміщено на сайті глави держави .
Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та регулюються питання, пов`язані з проходженням такої служби під час виконання громадянами військового обов`язку в запасі.
Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв`язку з проходженням у Збройних Силах України кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.
Відповідно до документа громадяни проходять військову службу у Збройних Силах України в добровільному порядку або за призовом.
В.ЮЩЕНКО в своєму указі поширив дію Положення на військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.