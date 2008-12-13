У НУ-НС за коаліцію трьох підписалися 37 із 72 нардепів (прізвища)

37 із 72 народних депутатів фракції «Наша Україна - Народна самооборона» поставили свої підписи на підтримку рішення фракції про створення парламентської коаліції у складі депутатських фракцій НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина.

Про це свідчить копія підписного листа, опублікована в сьогоднішньому номері газети «Дзеркало тижня».

Зокрема, свої підписи на підтримку коаліції НУ-НС, БЮТ і Блоку Литвина поставили: Юрій КАРМАЗІН, Володимир МАРУЩЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Микола МАРТИНЕНКО, Олесь ДОНІЙ, Олександр ТРЕТЬЯКОВ, Давид ЖВАНІЯ, Тарас СТЕЦЬКІВ, Юрій ГРИМЧАК, Валерій БОРИСОВ, Віктор ШЕМЧУК, Сергій ХАРОВСЬКИЙ, Володимир АР’ЄВ, Борис ТАРАСЮК, Олександр БОНДАР, В’ячеслав КОВАЛЬ, Олександр ЧОРНОВОЛЕНКО, Володимир СТРЕТОВИЧ, Іван СПОДАРЕНКО, Кирило КУЛИКОВ, Геннадій МОСКАЛЬ, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Сергій ВАСИЛЕНКО, Юрій СТЕЦЬ, Олег НОВИКОВ, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Катерина ЛУК’ЯНОВА, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Мустафа ДЖЕМІЛЄВ, Ігор ПАЛИЦЯ, Ірина ГЕРАЩЕНКО, Владислав КАСЬКІВ, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Руслан КНЯЗЕВИЧ і Олександр КЛИМЕНКО.