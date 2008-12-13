Києву вже у понеділок обіцяють безстрокові акції протесту

Київська організація Партії регіонів 15 грудня почне безстрокові акції протесту, якщо не буде відновлено подачу тепла й гарячої води у всьому Києві.

Про це йдеться у відкритому листі народного депутата України, керівника Київської організації ПР Василя ГОРБАЛЯ до уряду України й керівництва Київської міської адміністрації, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як заявляє лідер столичних регіоналів, майже половина киян залишилася без опалювання й гарячої води, тому організація Партії регіонів вимагає вжити негайних заходів для безперебійної подачі тепла в квартири киян і на соціально важливі об`єкти. «Інакше ми вже з понеділка змушені будемо розпочати безстрокові акції протесту», - наголошується в листі.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня АК «Київенерго» через заборгованості припинила гаряче водопостачання в адміністративні будівлі, житлові будинки зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що АК «Київенерго» не зможе відновити гаряче водопостачання доти, доки КМДА не перерахує компанії заборгованість з компенсації різниці в тарифах і не поліпшить платіжну дисципліну бюджетних й комунальних організацій. Він заявив, що компанія технічно готова забезпечувати місто гарячою водою, проте зважаючи на зниження ДК «Газ України» тиску в розподільчих газопроводах, що живлять ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, прийнято рішення направляти газовий ресурс виключно на опалювання.

«ДК «Газ України» вимагає погасити 380 млн. грн. боргу й сплатити 100 млн. грн з прогнозного споживання газу в грудні. Це астрономічна сума для компанії, і без міста (КМДА – УНІАН) ми не зможемо змінити ситуацію», – сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ, уточнивши при цьому, що, за розрахунками компанії, КМДА повинна перерахувати «Київенерго» 380 млн. грн. на компенсацію різниці в тарифах.

Тим часом прокуратура Києва провела перевірку законності обмеження постачань ВАТ «Київгаз» природного газу об`єктам життєзабезпечення столиці і внесла розпорядження про негайне відновлення теплопостачання.