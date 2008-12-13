Литвин у понеділок піде на узгодження до Тимошенко

У понеділок, 15 грудня, планується зустріч голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО щодо узгодження питань для розгляду в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Умані В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що фракція Блоку Литвина не висловлює «кадрових наполягань» щодо представництва в уряді. В той же час спікер додав, що у політичної сили, яку він представляє, є достатньо професіоналів, які могли б працювати в уряді.

Він підкреслив, що під час зустрічі обговорюватиметься і узгоджуватиметься перелік питань, які мають бути розглянуті та прийняті парламентом для покращення ситуації в країні.

В.ЛИТВИН зазначив, що факт розблокування роботи парламенту «вводить декого в нервово-коматозний стан». Він не виключає, що деякими політичними силами можуть бути ініційовані питання, які неоднозначно сприймаються в суспільстві. Також, зазначив спікер, в парламенті можуть «педалюватися теми, які не мають відношення до роботи парламенту”.

Голова ВР запевнив, що «ця політика не буде реалізована», оскільки у випадку, коли парламент не виконуватиме свої функції щодо прийняття законів, то тоді «справді буде говорити вулиця».

Він знову наголосив на необхідності разом з Президентом України та прем’єр-міністром України визначити пріоритетні питання для розв’язання. В той же час В.ЛИТВИН розуміє «утопічність» своїх пропозицій в той час, коли «відбувається мобілізація на чергову війну». Він наголосив, що зробить все для того, «щоб чергової війни не відбулося».