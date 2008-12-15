Ющенко і Тимошенко привітали суддів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали суддів з професійним святом – Днем працівників суду.

Як ідеться у вітанні Президента України, “покликаний стояти на сторожі закону, правди і справедливості, суддя завжди був шанованою особою в українському суспільстві”.

“На вас покладена особлива відповідальність – провідна роль у розбудові України як демократичної європейської держави, в якій утверджено верховенство права. Досягнення цієї стратегічної мети вимагає від суддів високого професіоналізму, принциповості та твердої громадянської позиції”, зауважив В.ЮЩЕНКО.

Премь’єр у своєму вітанні наголосила: “Перетворення України в дійсно правову державу, в якій гарантується ефективне судочинство, справедливий розгляд справ незалежним, компетентним і неупередженим судом, можливе за умови плідної співпраці і розвитку конституційного партнерства уряду із законодавчою і судовою гілками влади, впровадження європейських стандартів незалежності суддів”.

“Саме тому в Україні найактуальнішим питанням є здійснення судової реформи з метою удосконалення системи судоустрою, створення функціонально та фактично незалежного правосуддя, забезпечення вільного доступу кожного громадянина до суду”, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила упевненість, що “саме таким шляхом можна підвищити авторитет судової влади, забезпечити верховенство права, належний захист прав і свобод людини та інтересів держави”.