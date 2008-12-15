Литвин хоче бачити своїх людей у виконавчій владі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН бажає, щоб представники його політичної сили посіли певні посади у виконавчій гілці влади.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю ввечері.

«Ми будемо пропонувати, щоб наші представники були у виконавчій структурі влади», - сказав В.ЛИТВИН.

В той же час, за його словами, Блок Литвина не обговорює сьогодні жодних практичних пропозицій і не ставить умови зі свого боку. «Наша позиція полягає в тому, що потрібно все вирішувати послідовно», - наголосив спікер.