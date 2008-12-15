Литвин хоче бачити своїх людей у виконавчій владі
09:00, 15 грудня 2008Політика
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До пропозицій ще не дійшло
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН бажає, щоб представники його політичної сили посіли певні посади у виконавчій гілці влади.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю ввечері.
«Ми будемо пропонувати, щоб наші представники були у виконавчій структурі влади», - сказав В.ЛИТВИН.
В той же час, за його словами, Блок Литвина не обговорює сьогодні жодних практичних пропозицій і не ставить умови зі свого боку. «Наша позиція полягає в тому, що потрібно все вирішувати послідовно», - наголосив спікер.
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