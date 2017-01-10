Савченко готує ще один список полонених та пояснила, навіщо це робить

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві, коментуючи списки полонених, які вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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«Є ще список, який я не доопрацювала і не можу опублікувати, тому що не знаю,…- це список кого розшукують, але не зрозуміло, скільки тих людей може залишатися живими», - сказала Савченко.

За її словами, «для чого ще потрібні були ці списки? Для того, щоб після цього закінчились спекуляції, і ні Москва, ні Київ не можуть більше спекулювати обміном».

Савченко переконана, що ці списки давно треба було зробити відкритими. Вона зауважила, що шахрайство та спекуляції щодо визволення тих чи інших осіб були і раніше.

«Але все, що стосується життя, все, що стосується допомоги, воно святе, і тому люди, які перебувають у в'язницях (є таке поняття «тюремна пошта»), вони будуть знаходити один одного. І ми будемо виявляти, де ці люди перебувають», - зазначила Савченко.

Народний депутат пояснила, для чого ще потрібні ці списки: «Коли Україна захоче колись звернутися в Гаагу (Міжнародний кримінальний суд – УНІАН) і звинуватити Росію в тому всьому злі, яке вона вчинила у нас, в Україні, то не буде доказів - вони (росіяни - УНІАН) скажуть: а нас тут не було. Тому ці списки чітко показують, що вони тут є, і що вони тут роблять».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі. В них вказано 524 особи.