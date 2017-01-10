Савченко готує ще один список полонених та пояснила, навіщо це робить
Народний депутат Надія Савченко заявляє про підготовку ще одного списку полонених, які мають підлягати обміну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві, коментуючи списки полонених, які вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.
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«Є ще список, який я не доопрацювала і не можу опублікувати, тому що не знаю,…- це список кого розшукують, але не зрозуміло, скільки тих людей може залишатися живими», - сказала Савченко.
За її словами, «для чого ще потрібні були ці списки? Для того, щоб після цього закінчились спекуляції, і ні Москва, ні Київ не можуть більше спекулювати обміном».
Савченко переконана, що ці списки давно треба було зробити відкритими. Вона зауважила, що шахрайство та спекуляції щодо визволення тих чи інших осіб були і раніше.
«Але все, що стосується життя, все, що стосується допомоги, воно святе, і тому люди, які перебувають у в'язницях (є таке поняття «тюремна пошта»), вони будуть знаходити один одного. І ми будемо виявляти, де ці люди перебувають», - зазначила Савченко.
Народний депутат пояснила, для чого ще потрібні ці списки: «Коли Україна захоче колись звернутися в Гаагу (Міжнародний кримінальний суд – УНІАН) і звинуватити Росію в тому всьому злі, яке вона вчинила у нас, в Україні, то не буде доказів - вони (росіяни - УНІАН) скажуть: а нас тут не було. Тому ці списки чітко показують, що вони тут є, і що вони тут роблять».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Савченко оприлюднила списки полонених та зниклих безвісти на Донбасі. В них вказано 524 особи.