Рабинович має намір вимагати від правоохоронців звіт з розслідування дій заступника голови НБУ Рожкової

Про це він заявив у коментарі агентству УНІАН.

Депутат нагадав, що перед Новим роком було ініційовано розслідування щодо діяльності Рожкової, а також за так званими «плівками Рожкової», в яких, за його словами, є докази отримання чиновником хабара, обвалу національної валюти та деяких банків.

«Але Рожкова продовжує керувати економікою України, вона один з найбільших банкірів нашої країни, правової оцінки її дій не дано. Я ще раз хочу нагадати правоохоронним органам, що вони найняті народом на роботу і вони не мають право йти на поводі у політичних замовлень і не порушувати справи за злодіям», - сказав Рабинович.

«Я думаю, що це серйозний лакмусовий папірець, якщо не буде дана оцінка НАБУ або Генпрокуратурою плівок, в яких вона просто отримує на свій рахунок гроші, де є абсолютно доказові речі, пов'язані з падінням національної валюти, обваленням декількох банків, отриманням хабарів», - додав він.

На думку Рабіновича, зазначені плівки є достатньою підставою для порушення кримінальної справи стосовно заступника голови НБУ, і правоохоронці повинні в першу чергу не допустити втечі чиновниці з країни.