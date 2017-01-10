Рабинович має намір вимагати від правоохоронців звіт з розслідування дій заступника голови НБУ Рожкової
Народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович має намір направити депутатський запит до правоохоронних органів щодо проведеного ними розслідування діяльності заступника голови Національного банку України Катерини Рожкової.
Про це він заявив у коментарі агентству УНІАН.
Депутат нагадав, що перед Новим роком було ініційовано розслідування щодо діяльності Рожкової, а також за так званими «плівками Рожкової», в яких, за його словами, є докази отримання чиновником хабара, обвалу національної валюти та деяких банків.
«Але Рожкова продовжує керувати економікою України, вона один з найбільших банкірів нашої країни, правової оцінки її дій не дано. Я ще раз хочу нагадати правоохоронним органам, що вони найняті народом на роботу і вони не мають право йти на поводі у політичних замовлень і не порушувати справи за злодіям», - сказав Рабинович.
«Я думаю, що це серйозний лакмусовий папірець, якщо не буде дана оцінка НАБУ або Генпрокуратурою плівок, в яких вона просто отримує на свій рахунок гроші, де є абсолютно доказові речі, пов'язані з падінням національної валюти, обваленням декількох банків, отриманням хабарів», - додав він.
На думку Рабіновича, зазначені плівки є достатньою підставою для порушення кримінальної справи стосовно заступника голови НБУ, і правоохоронці повинні в першу чергу не допустити втечі чиновниці з країни.