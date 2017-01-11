У "компроматі" на Трампа згадується таємна зустріч Путіна та Януковича (документ)

У документі є розділ, присвячений зв'язкам колишнього глави виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта з корупційними схемами екс-президента України Віктора Януковича, передає Buzzfeed.

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У доповіді йдеться, що у Януковича була таємна зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним біля Волгограда. На ній екс-президент України переконував російського лідера в тому, що немає доказів його "відкатів" Манафорту.

Раніше американське видання Buzzfeed опублікувало 35-сторінкову доповідь про збір російськими спецслужбами компромату на обраного президента США Дональда Трампа.