ПОРА-ПРП пікетуватиме Омельченка і Луценка. Акція «Нас 52%» відміняється

Акція «Нас 52 %», запланована Громадянським блоком ПОРА-ПРП біля офісів потенційних учасників демократичної коаліції відміняється.

Проте сьогодні Громадянський блок ПОРА-ПРП проведе пікетування КМДА та Київського головного управління МВС, вимагаючи справедливого і незалежного розслідування інциденту під час якого співробітник міліції тяжко поранив активіста ПОРИ Олександра Глобенка, котрий розклеював листівки «ПОРА за Кличка».

ПОРА-ПРП також вимагає перегляду функцій міліції, яка виконує неправомірні завдання місцевої влади, та припинити блокування агітаційної кампанії Кличка у Києві та блоку ПОРА-ПРП по всій Україні.

Пікетування Київського головуправління МВС (вул. Володимирська, 15) – 11-30–12-30; Київської міської держадміністрації – з 13-00 до 14-00.

Контакти: (067) 509 57 36