"Надя обдзвонювала близьких, рідних, матерів?": у СБУ розкритикували публікацію Савченко списків полонених

Найближчим часом СБУ дасть правову оцінку цим діям, заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає 5 канал.

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"В даному випадку порушено досить велику кількість правових норм. Зараз СБУ визначає правову оцінку того, що сталося. Ми говоримо про закон про персональні дані людини, в міжнародній практиці – це неприпустимо. Нам зараз вже дзвонять з міжнародних організацій, колеги з-за кордону – не можна давати таку інформацію без дозволу родичів. Надя або її помічники обдзвонювали близьких, рідних, матерів? Питали, чи готові вони дати згоду або хочуть вони, щоб прізвища їхніх синів почали зараз всюди розкручувати, в тому числі за лінією зіткнення. Є закон про боротьбу з тероризмом, в даному випадку вона як посадова особа не мала право називати імена наших захисників військових відкрито", – заявив Тандіт.

Він додав: "Ми проводимо експертну оцінку і дамо в найближчому часі правову оцінку того, що вона зробила", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 10 січня, Савченко на своїй сторінці у Facebook оприлюднила списки полонених українських військових на окупованому Донбасі, а також списки бойовиків, заарештованих владою України. Також вона оприлюднила список громадян РФ, до якого включено 102 прізвища, які заарештовані у зв'язку з боями на Донбасі у 2014-2016 роках.