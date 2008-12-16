Янукович не вірить у «коаліцію трьох» і збирається на президентські вибори

Віктор Янукович не вірить у коаліцію БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина і збирається на президентські вибори.

Про це лідер Партії регіонів заявив напередодні в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

На думку Януковича, політики, які не здатні домовлятися навіть між собою, не впораються зі складною ситуацією в державі. Новостворена коаліція, на думку Януковича, дієздатна винятково завдяки комуністам. Тому саме КПУ лідер опозиції закликає «взяти на себе відповідальність за весь безлад в країні».

Домовитись про коаліцію між БЮТ та Партією регіонів завадили розбіжності у поглядах на подолання економічної кризи. Янукович переконаний, що ситуація в Україні стабілізується лише зі зміною влади і балотуватиметься на майбутніх президентських виборах, якщо його кандидатуру підтримає Партія регіонів.

Віктор Янукович: "Ми ніколи не будемо приєднуватись до того безладу, який нам запропонували. І ми впевнені в тому, що ця більшість чи коаліція – це чергова авантюра. Безумовно, рішення іти на президентські вибори буде приймати з‘їзд, що стосується мене особисто, я готовий до такого рішення, але я, безумовно, буду підкорятись рішенню з‘їзду партії".