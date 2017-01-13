Мін'юст відмовився надати інформацію про кандидатів на посаду головного люстратора

Про це йдеться у відповіді Мін'юсту на запит Громадської ради з питань люстрації при міністерстві, повідомили у прес-службі громадської організації «Громадський люстраційний комітет».

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Конкурс на заміщення посади директора Департаменту з питань люстрації оголосили у грудні 2016 року. Представники Громадської ради 3 січня 2017 року направили запит на отримання інформації про кандидатів, «проте замість даних про осіб, які беруть участь у конкурсі, отримали відписку».

«Документи, які ви запитуєте, були подані кандидатами до Міністерства юстиції України з метою працевлаштування та містять інформацію з обмеженим доступом», – йдеться у відповіді.

При цьому, зауважили у Люстраційному комітеті, під час оголошення конкурсу було заявлено, що відбір буде проведено за принципами повної відкритості.

«Наразі Мін'юст оприлюднив виключно прізвища, ім’я та по батькові 12 кандидатів, біографічні відомості чи професійні характеристики кандидатів відсутні у відкритому доступі», - наголошується у повідомленні.

Конкурс на заміщення посади директора Департаменту з питань люстрації відбудеться з 17 до 19 січня у три етапи: письмове тестування, практичне завдання та співбесіда.