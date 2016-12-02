У Мінюсті передумали призначати 23-річну Калинчук "головним люстратором" через реакцію суспільства

Про це на свої сторінці у Facebook повідомила заступник міністра юстиції – керівник апарату Ганна Онищенко.

"Анна Калинчук не виконуватиме обов’язки директора департаменту, оскільки я категорично проти призначення особи, стосовно якої виникла настільки негативна реакція суспільства. Натомість в Департаменті працює достаньо професійних спеціалістів, яких можна тимчасово, до закінчення конкурсу, призначити в.о. директора", - йдеться у повідомленні.

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За словами Онищенко, наразі робота Департаменту з питань люстрації не заблокована: "з учорашнього дня, за новим розподілом обов'язків, департамент люстрації координує Сергій Петухов, який вже сьогодні підписував його вихідну кореспонденцію. Департамент з питань люстрації працює і здійснює свої функції".

Разом з тим заступник міністра зазначила, що, прочитавши пост Тетяни Козаченко (екс-глава Департаменту з питань люстрації), здивувалася: "Не розумію, як особа, яка уже не працює в Мін'юсті, може впливати на його кадрову політику в принципі".

"Я, як керівник апарату, виступаю за конструктивний підхід до вирішення будь-яких кадрових питань у кожному департаменті Міністерства. Більше того, дії Тетяни Козаченко по нав'язуванню певної кандидатури, яка має суттєвий негативний резонанс у ЗМІ та суспільстві, сприймаю як тиск і лобіювання незрозумілих для мене інтересів", - резюмувала Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції призначило Калинчук в.о. директора департаменту з питань люстрації замість Козаченко.

Згодом Калинчук поскаржилась на цькування у соцмережах та ЗМІ через своє призначення.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 806-р від 26 жовтня, 24-річну Анастасію Дєєву призначено заступником міністра внутрішніх справ України з питань європейської інтеграції.

У мережі знайшли відверті фото 24-річної Дєєвої, які викликали бурхливу реакцію у суспільстві. Глава МВС Арсен Аваков, коментуючи інтимні фото Дєєвої, які з'явилися в інтернеті, написав: «Фотоальбоми, викинуті в інтернет, які з таким ефектом підживлюють ниці почуття нашого околополітикуму... Студентка не має право на приватні фото? Святенництво. Чи ви безтілесні, чи безстатеві, що моралізуєте на яскравий одяг і оголені лінії? Нікого не цікавить звичайно, що частина фото - непристойні вульгарні фальшивки. Лицеміри, червоніючи від праведності, кричать "Ату!!" Ліберальні Ви наші».