«Навіщо Києву бюджет у 70 мільярдів» - круглий стіл

17 грудня об 11-00 тижневик «Коментарі» та інформаційний портал ProUA проведуть круглий стіл на тему: «Навіщо Києву бюджет у 70 мільярдів». Учасники: Олександр Зінченко, лідер фракції БЮТ у Київраді; Наталія Новак, секретар бюджетної комісії Київради, фракція Блоку Кличка; Віктор Пилипишин, голова столичної організації Народної партії; Василь Горбаль, депутат ВРУ, голова столичної організації Партії регіонів; Сергій Баранов-Мохорт, заст.голови бюджетної комісії Київради, фракція Партії регіонів («Еволюшен Медіа», вул. Жилянська, 12а). Потрібна акредитація. Телефон: 201-43-01, e-mail: s.yarynych@e-media.com.ua.

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